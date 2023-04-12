ЗСУ за добу відбили 34 атаки ворога на чотирьох основних напрямках - Генштаб

Російські війська продовжують зосереджувати наступальні дії на чотирьох основних напрямках, де за добу Сили оборони відбили 34 атаки ворога, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Незважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар’їнському напрямках - протягом доби було відбито 34 атаки ворога", - ідеться в повідомленні Генштабу на офіційній сторінці у фейсбуці у середу ввечері.

За даними Генштабу, ворог "намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі на північ від Хромового та біля Богданівки. Підрозділи сил оборони відбили близько 18 атак противника на зазначеній ділянці фронту".

Як повідомляється, на куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Красне Перше, Дворічна, Западне та Кіндрашівка Харківської області. На лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Невське, Піщане, Кузьмине та Білогорівка Луганської області.

На авдіївському та мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області: успіху не мав. "Запеклі бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар'їнку, де було відбито 14 ворожих атак", - повідомляє Генштаб.

На шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив, але обстріляв Новомихайлівку, Шахтарське, Новоукраїнку, Велику Новосілку, Вугледар, Пречистівку Донецької області.

Як інформує Генштаб, на волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна ситуація суттєво не змінилася - зберігається присутність військ РФ у Білорусі, ЗС Білорусі продовжують перевірку бойової готовності. "Окремі з'єднання і частини приведені у вищі ступені бойової готовності. Доукомплектування підрозділів, що залучаються до перевірки, здійснено за рахунок призову військовослужбовців запасу", - описує Генштаб дії збройних сил Білорусі.

РФ утримує певні підрозділи в прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей, продовжує здійснювати інженерне обладнання місцевості. Протягом доби ворог обстріляв населені пункти Галаганівка, Залізний Міст, Архипівка Чернігівської області; Мефодівка, Білопілля, Волфине, Кіндратівка, Варачине, Басівка, Запсілля Сумської області, а також Ветеринарне, Вовчанськ, Варварівка, Землянки, Комісарове та Колодязне на Харківщині.

На запорізькому та херсонському напрямках противник обороняється. Обстріляв, зокрема, Времівку та Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Зеленівку Херсонської області та місто Херсон.