Події

08:20 12.04.2023

Понад 180 тис. російських окупантів знищено з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну

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Понад 180 тис. російських окупантів знищено з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну знищено понад 180 тис. російських окупантів. Також за добу ЗС України ліквідували 2 танки, 5 бронемашин, 5 артсистем, два БПЛА і 13 одиниць автомобільної та спеціальної техніки, повідомили в Генштабі в середу.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 180050 (+730) осіб ліквідовано, танків - 3646 (+2) од, бойових броньованих машин - 7043 (+5) од, артилерійських систем - 2770 (+5) од, РСЗВ - 535 (+0) од, засоби ППО - 282 (+0) од, літаків - 307 (+0) од, гелікоптерів - 293 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2334 (+2), крилаті ракети - 911 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5630 (+10) од, спеціальна техніка - 319 (+3)", - ідеться у зведенні на сторінці Генштабу ЗС України на фейсбуці.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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