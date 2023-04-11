Працівники низки підприємств на заході Казахстану вимагають звільнити затриманих в Астані нафтовиків

Робітники кількох нафтосервісних компаній записали звернення на ім'я президента Казахстану з проханням звільнити затриманих в Астані нафтовиків.

Співробітники нафтосервісної компанії "Кезбі" у відеозверненні заявили, що зупинять усі роботи, якщо найближчим часом затриманих в Астані нафтовиків не відпустять на свободу.

Аналогічні звернення записали також співробітники компаній "БЖБ" і "Бургилау".

За даними низки казахстанських ЗМІ, на площі перед акиматом Жанаозена (місто в Магістауській області, на заході Казахстану) збирається дедалі більше людей. Жителі скаржаться на збої в роботі інтернету.

Увечері у вівторок в Астані співробітники правоохоронних органів затримали понад сотню робітників з Мангістауської області, які зібралися біля будівлі міністерства енергетики.

Минулого понеділка близько 150 звільнених робітників нафтосервісної компанії "БерАлі Мангістау Company" з Жанаозена зібралися біля будівлі Міненерго в Астані та зажадали працевлаштувати їх у "дочку" "КазМунайГазу" - компанію "ОзенМунайГаз". Вони пояснили, що залишилися без роботи через те, що їхня компанія програла тендер. Ніч і весь день вони провели на вулиці.

Страйкарям запропонували працевлаштування в іншу компанію зі збереженням заробітних плат, що в середньому становила 700 тис. тенге. Однак ексспівробітники "БерАлі Мангістау Company" відмовилися від цих умов, наполягаючи на скасуванні результатів тендера.

У КМГ також зазначили, що було проведено перевірку конкурсних процедур щодо дотримання законності, в результаті якої порушень виявлено не було. У компанії вважають, що вимоги тих, хто прибув до столиці, "не підлягають виконанню через порушення схвалених правових процедур".