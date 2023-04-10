Події

15:04 10.04.2023

Час не грає на боці Росії - Данілов

1 хв читати
Час не грає на боці Росії - Данілов

Час не грає на боці Росії, час працює на тих, хто ухвалює правильні рішення і не відступає, вважає секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"Час працює на тих, хто ухвалює правильні рішення, керується цінностями, активно діє, не боїться і не відступає. Решта факторів має другорядне значення", - написав він у понеділок у фейсбуці.

На його думку, "всі ці розмови, що час грає на боці ворога, не варті нічого. Кремлівський щур, не обмежений термінами виборних процедур, сподівається пересидіти в бункері й дочекатися, чи то коли "Захід втомиться від України", чи то коли допоможе Китай, або коли оберуть нового президента в США чи в Україні почнуться "голодні бунти".

"Путін вичерпав свій часовий ліміт. Те, до чого він готувався 20 років і провалив на старті, неможливо виправити ані за рік, ані за два, ані за три", - написав Данілов. На його думку, "Путін помилився в найголовнішому рішенні свого життя - напасти на Україну, після чого з п'єдесталу найбільш впливової людини світу перемістився в статус підозрюваного злочинця Гаазького трибуналу".

 

Еще по теме

Теги: #рнбо #данілов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:16 07.04.2023
РНБО готує новий санкційний список – Зеленський

РНБО готує новий санкційний список – Зеленський

18:45 04.04.2023
Данілов: Заяви Шойгу про передачу Білорусі комплексу "Іскандер-М" - це чистий блеф

Данілов: Заяви Шойгу про передачу Білорусі комплексу "Іскандер-М" - це чистий блеф

14:47 01.04.2023
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Ради Федерації, Мінфіну РФ і ФСБ, а також 275 фізосіб, включно з Богуслаєвим

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Ради Федерації, Мінфіну РФ і ФСБ, а також 275 фізосіб, включно з Богуслаєвим

16:53 29.03.2023
На озброєнні ЗСУ можуть з'явитися ударні БПЛА дальністю польоту понад 3 тис. км - Данілов

На озброєнні ЗСУ можуть з'явитися ударні БПЛА дальністю польоту понад 3 тис. км - Данілов

12:31 29.03.2023
Києво-Печерська лавра буде музеєм, де відбуватимуться богослужіння, - Данілов

Києво-Печерська лавра буде музеєм, де відбуватимуться богослужіння, - Данілов

11:08 26.03.2023
Секретар РНБО Данілов: Кремль узяв Білорусь у ядерні заручники

Секретар РНБО Данілов: Кремль узяв Білорусь у ядерні заручники

20:58 24.03.2023
Зеленський підписав указ про затвердження у складі РНБО М. Федорова та виведення з її складу П. Рябікіна

Зеленський підписав указ про затвердження у складі РНБО М. Федорова та виведення з її складу П. Рябікіна

17:35 20.03.2023
Підштовхування до незаконних речей може погано закінчитися - Данілов, відповідаючи на запитання про терміни виборів

Підштовхування до незаконних речей може погано закінчитися - Данілов, відповідаючи на запитання про терміни виборів

17:21 20.03.2023
Керівництво України 24 лютого 2022 року "зламало гру" не тільки Путіну - Данілов

Керівництво України 24 лютого 2022 року "зламало гру" не тільки Путіну - Данілов

17:16 20.03.2023
Данілов: Медведчук - це вікова травма Путіна

Данілов: Медведчук - це вікова травма Путіна

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВР звернулася до країн-членів НАТО із закликом підтримати вступ України до альянсу

ВР повернула 30 тис. грн доплат для військових - нардеп

Депутати Рівненської облради заборонили діяльність УПЦ (МП) на території області

Російські окупанти черговим авіаударом знищили багатоповерхівку в Авдіївці - голова ОВА

У боях за Бахмут ворог перейшов до так званої сирійської тактики випаленої землі - Сирський

ОСТАННЄ

ВР звернулася до країн-членів НАТО із закликом підтримати вступ України до альянсу

ВР повернула 30 тис. грн доплат для військових - нардеп

Депутати Рівненської облради заборонили діяльність УПЦ (МП) на території області

Поплавський заявив про намір піти з посади ректора Університету культури і стати головою вченої ради вишу

Будівлю Річкового вокзалу у Києві ввели в експлуатацію після реставрації

В Україні майже 7 млн переселенців, 4,8 млн із них зареєстровані - Верещук

У квітні в Україні відбудеться міжнародний захід за участю Зеленського, фон дер Ляєн і Моравецького щодо депортації українських дітей - РАР

Російські окупанти черговим авіаударом знищили багатоповерхівку в Авдіївці - голова ОВА

Українські військові збили ворожий вертоліт Мі-24 на авдіївському напрямку

Джапарова прибула до Нью-Делі, запросила Індію приєднатися до Формули миру Зеленського та ініціативи Grain from Ukraine

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА