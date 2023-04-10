Події

13:59 10.04.2023

Українські військові збили ворожий вертоліт Мі-24 на авдіївському напрямку

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Українські військові збили ворожий вертоліт Мі-24 на авдіївському напрямку

Українські військові знищили в понеділок ворожий вертоліт Мі-24 на авдіївському напрямку, повідомляє 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

"Сьогодні військовослужбовці нашої бригади знищили ворожий гвинтокрил Мі-24. Ворог не припиняє спроби наступальних дій на авдіївському напрямку, проте отримує гідну відсіч, великі втрати в живій силі та знищену техніку", - ідеться в повідомленні бригади у фейсбуці.

Теги: #знищення #мі24

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