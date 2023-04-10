Події

12:02 10.04.2023

ОККО і "Повернись живим" акумулювали 325 млн грн на 25 розвідкомплексів для ЗСУ

2 хв читати
ОККО і "Повернись живим" акумулювали 325 млн грн на 25 розвідкомплексів для ЗСУ

Мережа ОККО і фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" завершили збір 325 млн грн на 25 розвідкомплексів "Шарк" для Збройних сил України.

Ініціатива "Око за око" стартувала в листопаді минулого року. З кожного проданого літра брендового пального Pulls ОККО перераховувала по 1 гривні на "Шарки". Крім того, небайдужі українці донейтили на комплекси і на спецрахунок "Повернись живим".



"Ми це зробили. Дякую кожному з мільйонів українських водіїв, які долучилися до ініціативи. Разом ми змогли досить швидко акумулювати необхідну суму на розвідкомплекси для посилення армії. Буквально щотижня на лічильнику ми бачили плюс один новий "Шарк". І така ваша залученість і підтримка вражають, - коментує СЕО ОККО Василь Даниляк. - Ви спонукаєте нас не зупинятися. Сьогодні ми підбиваємо підсумки однієї ініціативи, а вже завтра ми стартуємо з новим, не менш масштабним проєктом допомоги ЗСУ разом із "Повернись живим" і вами".

"Мільйони українців долучилися заради допомоги армії до нашого з ОККО проєкту, і ми вдячні кожному, - каже директор "Повернись живим" Тарас Чмут. - Перший із комплексів "Шарк" уже в ЗСУ. А скоро й решта 24 вестимуть розвідку вздовж усього фронту. Відстежуватимуть рух ворога та коригуватимуть вогонь артилерії на глибину до 60 кілометрів. А отже, збережуть життя наших захисників і наближатимуть перемогу у війні з Росією. Важливо, що це не окремі безпілотники, а самодостатні автономні комплекси в повнопривідному мікроавтобусі, спеціально розробленому командою Фонду під їхню роботу. Це значно збільшує мобільність і можливості екіпажів, оберігає їх".

До кожного з 25 комплексів "Шарк" вартістю 13 млн грн входить обладнаний пунктом управління прохідний автомобіль Torsus Terrastorm від Pulsar Expo, пускова установка та два БПЛА від Ukrspecsystems, які мають розмах крил 3,4 м, здатність працювати в повітрі до чотирьох годин та стійкість до засобів РЕБ. Камера цих БпЛА дає змогу здійснювати адаптивний трекінг цілі навіть за швидкості об'єкта в 100 км/год.

У рамках ініціативи для армії також закуплять 25 резервних безпілотників, щоб вчасно можна було замінювати апарати, втрачені або пошкоджені під час завдань. Доки тривав збір, паралельно відбувалась підготовка і 25 екіпажів для управління БпЛА.

Теги: #окко #зсу #повернись_живим #шарк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:49 10.04.2023
ВР повернула 30 тис. грн доплат для військових - нардеп

ВР повернула 30 тис. грн доплат для військових - нардеп

10:39 09.04.2023
За добу ЗСУ знищили близько 470 окупантів, 13 артсистем і 14 БпЛА - Генштаб

За добу ЗСУ знищили близько 470 окупантів, 13 артсистем і 14 БпЛА - Генштаб

11:49 08.04.2023
ЗСУ продовжують зміцнювати оборонні рубежі в Північній операційній зоні - Наєв

ЗСУ продовжують зміцнювати оборонні рубежі в Північній операційній зоні - Наєв

18:44 07.04.2023
На основних ділянках фронту ЗСУ за добу відбили понад 40 атак - Генштаб

На основних ділянках фронту ЗСУ за добу відбили понад 40 атак - Генштаб

18:29 07.04.2023
Українська авіація за добу завдала 9 ударів, ЗСУ знищили російський Су-25 і склад боєприпасів

Українська авіація за добу завдала 9 ударів, ЗСУ знищили російський Су-25 і склад боєприпасів

13:38 07.04.2023
Для успішного контрнаступу необхідно завоювати перевагу в повітрі, потрібні сучасні винищувачі - Ігнат

Для успішного контрнаступу необхідно завоювати перевагу в повітрі, потрібні сучасні винищувачі - Ігнат

12:52 07.04.2023
Біля Мар'їнки збито російський Су-25 - Генштаб ЗСУ

Біля Мар'їнки збито російський Су-25 - Генштаб ЗСУ

17:20 06.04.2023
Велика Британія планує навчити 20 тис. українських солдатів у 2023 році

Велика Британія планує навчити 20 тис. українських солдатів у 2023 році

19:09 05.04.2023
ЗРК Avenger розпочали бойове чергування в Північній операційній зоні

ЗРК Avenger розпочали бойове чергування в Північній операційній зоні

18:18 05.04.2023
Українські військові в середу знищили російський гвинтокрил Ка-52

Українські військові в середу знищили російський гвинтокрил Ка-52

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Резніков: Час для нас має вирішальне значення під час підготовки до контрнаступу

ВР звернулася до країн-членів НАТО із закликом підтримати вступ України до альянсу

ВР повернула 30 тис. грн доплат для військових - нардеп

Депутати Рівненської облради заборонили діяльність УПЦ (МП) на території області

Російські окупанти черговим авіаударом знищили багатоповерхівку в Авдіївці - голова ОВА

ОСТАННЄ

Резніков: Час для нас має вирішальне значення під час підготовки до контрнаступу

Окупанти обстріляли с. Кам'янська Слобода за 10 км від держкордону - ОК "Північ"

ВР звернулася до країн-членів НАТО із закликом підтримати вступ України до альянсу

Депутати Рівненської облради заборонили діяльність УПЦ (МП) на території області

Час не грає на боці Росії - Данілов

Поплавський заявив про намір піти з посади ректора Університету культури і стати головою вченої ради вишу

Будівлю Річкового вокзалу у Києві ввели в експлуатацію після реставрації

В Україні майже 7 млн переселенців, 4,8 млн із них зареєстровані - Верещук

У квітні в Україні відбудеться міжнародний захід за участю Зеленського, фон дер Ляєн і Моравецького щодо депортації українських дітей - РАР

Російські окупанти черговим авіаударом знищили багатоповерхівку в Авдіївці - голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА