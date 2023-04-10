ОККО і "Повернись живим" акумулювали 325 млн грн на 25 розвідкомплексів для ЗСУ

Мережа ОККО і фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" завершили збір 325 млн грн на 25 розвідкомплексів "Шарк" для Збройних сил України.

Ініціатива "Око за око" стартувала в листопаді минулого року. З кожного проданого літра брендового пального Pulls ОККО перераховувала по 1 гривні на "Шарки". Крім того, небайдужі українці донейтили на комплекси і на спецрахунок "Повернись живим".





"Ми це зробили. Дякую кожному з мільйонів українських водіїв, які долучилися до ініціативи. Разом ми змогли досить швидко акумулювати необхідну суму на розвідкомплекси для посилення армії. Буквально щотижня на лічильнику ми бачили плюс один новий "Шарк". І така ваша залученість і підтримка вражають, - коментує СЕО ОККО Василь Даниляк. - Ви спонукаєте нас не зупинятися. Сьогодні ми підбиваємо підсумки однієї ініціативи, а вже завтра ми стартуємо з новим, не менш масштабним проєктом допомоги ЗСУ разом із "Повернись живим" і вами".

"Мільйони українців долучилися заради допомоги армії до нашого з ОККО проєкту, і ми вдячні кожному, - каже директор "Повернись живим" Тарас Чмут. - Перший із комплексів "Шарк" уже в ЗСУ. А скоро й решта 24 вестимуть розвідку вздовж усього фронту. Відстежуватимуть рух ворога та коригуватимуть вогонь артилерії на глибину до 60 кілометрів. А отже, збережуть життя наших захисників і наближатимуть перемогу у війні з Росією. Важливо, що це не окремі безпілотники, а самодостатні автономні комплекси в повнопривідному мікроавтобусі, спеціально розробленому командою Фонду під їхню роботу. Це значно збільшує мобільність і можливості екіпажів, оберігає їх".

До кожного з 25 комплексів "Шарк" вартістю 13 млн грн входить обладнаний пунктом управління прохідний автомобіль Torsus Terrastorm від Pulsar Expo, пускова установка та два БПЛА від Ukrspecsystems, які мають розмах крил 3,4 м, здатність працювати в повітрі до чотирьох годин та стійкість до засобів РЕБ. Камера цих БпЛА дає змогу здійснювати адаптивний трекінг цілі навіть за швидкості об'єкта в 100 км/год.

У рамках ініціативи для армії також закуплять 25 резервних безпілотників, щоб вчасно можна було замінювати апарати, втрачені або пошкоджені під час завдань. Доки тривав збір, паралельно відбувалась підготовка і 25 екіпажів для управління БпЛА.