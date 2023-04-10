Події

11:50 10.04.2023

Зеленський ушанував пам'ять Леха Качинського та інших загиблих у Смоленській авіакатастрофі

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Зеленський ушанував пам'ять Леха Качинського та інших загиблих у Смоленській авіакатастрофі

Президент України Володимир Зеленський ушанував пам'ять загиблого в авіакатастрофі у Смоленську 13 років тому президента Польщі Леха Качинського та інших загиблих.

"Сьогодні, у 13-ту річницю Смоленської катастрофи, ми єднаємося в скорботі з польським народом і вшановуємо пам’ять президента Польщі Леха Качинського, його дружини та всіх, хто загинув в ім’я служіння батьківщині. Вічна пам'ять!" - написав він у понеділок у твіттері.

Літак президентської делегації Ту-154М Повітряних сил Польщі, що виконував рейс PLF101 за маршрутом Варшава-Смоленськ, зазнав аварії під час заходження на посадку на аеродром Смоленськ-Північний. Загинули всі 96 людей, які перебували на його борту, - 88 пасажирів і вісім членів екіпажу; серед них - президент Польщі Лех Качинський і його дружина Марія Качинська, а також відомі польські політики, майже все найвище військове командування і громадські та релігійні діячі. Вони летіли в Росію з приватним візитом як польська делегація на жалобні заходи до 70-х роковин Катинського розстрілу.

Багато хто в Польщі вважає, що авіакатастрофу спланувала російська влада.

Теги: #качинський #роковини

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