Ворог увечері авіацією атакував Херсонську область

Ворог у неділю ввечері, 9 квітня, авіацією атакував Херсонську область, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Щойно завдали удару керованими авіабомбами по Новобериславу Бериславської громади. Також ворожі винищувачі скинули три бомби на Кізомис Білозерської громади", - написав він у телеграм-каналі в неділю ввечері.

За словами глави ОВА, інформація про обсяг руйнувань уточнюється.

"Попередньо жертв серед мирних жителів області немає", - наголосив Прокудін.