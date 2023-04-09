Події

22:15 09.04.2023

Ворог увечері авіацією атакував Херсонську область

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Ворог увечері авіацією атакував Херсонську область

Ворог у неділю ввечері, 9 квітня, авіацією атакував Херсонську область, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Щойно завдали удару керованими авіабомбами по Новобериславу Бериславської громади. Також ворожі винищувачі скинули три бомби на Кізомис Білозерської громади", - написав він у телеграм-каналі в неділю ввечері.

За словами глави ОВА, інформація про обсяг руйнувань уточнюється.

"Попередньо жертв серед мирних жителів області немає", - наголосив Прокудін.

 

 

 

Теги: #обстріл #херсонська_область

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