Події

19:44 09.04.2023

Знищено нову російську РЛС "Реп'яшок"

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Знищено нову російську РЛС "Реп'яшок"

Сили оборони України знищили сучасну російську радіолокаційну станцію виявлення безпілотних літальних апаратів "Реп'яшок", повідомляють у телеграм-каналі Оперативного командування "Північ" у неділю.

"Розвідники 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького виявили ворожий РЛС "Реп’яшок" і надали координати сусідам з 45 окремої артилерійської бригади. Точний постріл М777 – і ціль знищено!", - йдеться в повідомленні.

РЛС "Реп'яшок" перебуває на озброєнні в окупантів із 2022 року. За даними на січень-2023 росіяни виробили лише 11 таких станцій.

 

 

 

Теги: #рф #рлс #збитки

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