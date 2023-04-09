Сили оборони завдали 17 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Авіація Сил оборони України завдала за добу шість ударів по районах зосередження російських окупантів, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗС України у фейсбуці.

Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії вразили чотири зенітно-ракетні комплекси, 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів і п'ять станцій радіоелектронної боротьби ворога.