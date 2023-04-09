На сході України відбито понад 40 атак окупантів за добу, у Бахмуті та Авдіївці тривають запеклі бої - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, за минулу добу було відбито понад 40 їхніх атак, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають запеклі бої. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі на схід від населеного пункту Богданівка та біля Хромового. Підрозділи сил оборони відбили близько 20 ворожих атак на зазначеній ділянці фронту", - йдеться у зведенні.

На лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії на південь від с.Діброва Краматорського району Донецької області.

"На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Бердичів, Авдіївки, Сіверного та Мар'їнки Донецької області, успіху не мав. Запеклі бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Авдіївку та Мар'їнку, де було відбито понад 10 ворожих атак", - ідеться в повідомленні.

На шахтарському напрямку протягом доби окупанти наступальних дій не проводили.

На запорізькому та херсонському напрямках, за даними Генштабу, противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції.

"На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено", - ідеться у зведенні.