Священика УПЦ (МП), який побив військового в Хмельницькому, оголошено в розшук

Священика Української православної церкви (Московського патріархату) Ігоря Слободяна, який побив військовослужбовця у Свято-Покровському кафедральному соборі в Хмельницькому, оголосили в розшук.

Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Слободян розшукується як такий, що переховується від органів досудового розслідування. Розшукують його за ч.1 ст.125 (умисні легкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 2 квітня в Свято-Покровському кафедральному соборі відбувся конфлікт між священнослужителями УПЦ (МП) і добровольцем. Відео, що зафіксувало конфлікт, потрапило в мережу. В описі до відео зазначено, що священики УПЦ МП у церкві побили військового. У поліції за фактом подій відкрили кримінальне провадження. А патрульна поліція на місці події склала протокол про адміністративне правопорушення.