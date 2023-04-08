Події

20:01 08.04.2023

Ворог атакував із БПЛА і важкої артилерії Марганецьку та Мирівську громади Нікопольського району

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Ворог атакував із БПЛА і важкої артилерії Марганецьку та Мирівську громади Нікопольського району

Російські окупанти в суботу атакували з БПЛА і важкої артилерії Марганецьку і Мирівську громади Нікопольського району, повідомив голова облради Микола Лукашук.

"Знову неспокійно було на Нікопольщині: агресор атакував район із БПЛА та важкої артилерії. Під прицілом опинилися Марганецька та Мирівська громади", - написав він у телеграм-каналі.

За словами голови облради, пошкоджено газопровід і паркан. Наслідки уточнюються.

"На щастя, людей не зачепило. Більше ворожих обстрілів протягом сьогоднішнього дня в області не зафіксовано. Ситуація контрольована в усіх наших громадах", - наголосив Лукашук.

Також голова облради нагадав, що противник завдає ударів по Нікополю з території окупованого Енергодара Запорізької області, зазначивши, що "вщухнуть обстріли і все буде добре".

 

 

 

Теги: #обстріл #дніпропетровська #нікополь

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