Ворог за добу 46 разів обстріляв Херсонську область

Російські війська за добу 46 разів обстріляли Херсонську область, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 46 обстрілів, випустивши 258 снарядів", - написав він у телеграм-каналі вранці в п'ятницю.

За його словами, Херсон ворог обстріляв із важкої артилерії та авіації 7 разів. Є влучання в житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки; об'єкти критичної інфраструктури та територію парку.

"Унаслідок військової агресії РФ семеро людей дістали поранення", - додав він.

Глава ОВА також повідомив, що з деокупованої території області евакуйовано 46 осіб.