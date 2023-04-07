Окупанти з БПЛА та мінометів атакували Сумську область, пошкоджено зерносховище

Російські війська за добу 6 квітня скоїли вісім обстрілів прикордонних громад Сумської області, повідомила прес-служба ОВА.

"Зафіксовано 68 прильотів з артилерії, мінометів, АГС та скидання ВОГу за допомогою БПЛА. Є руйнування", - йдеться у повідомленні.

У Середино-Будській громаді з території Росії було здійснено артилерійський обстріл. Зафіксовано дев'ять прильотів. В результаті було пошкоджено ангар, два трактори, автомобіль та зерносховище.

"Глухівська громада: з території РФ скоєно артилерійський обстріл - шість прильотів. Зноб-новгородська громада росіяни били з мінометів - вісім прильотів. Миропільська громада: ворог скинув ВОГ за допомогою БПЛА", - розповіли в ОВА.

На територію Білопільської громади росіяни скинули 10 хв. Там було зафіксовано 10 пострілів із АГС. У Новослобідській громаді зафіксовано 11 прильотів під час артилерійського обстрілу.