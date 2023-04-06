Події

15:33 06.04.2023

СБУ затримала трьох ворожих інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади в Україні

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СБУ затримала трьох ворожих інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади в Україні

Служба безпеки України викрила і затримала ще трьох ворожих інтернет-агітаторів у декількох регіонах України - вони закликали до захоплення влади в Україні та підтримували групу "Вагнера".

"Зловмисники публічно виправдовували російську збройну агресію та поширювали заклики до насильницького захоплення влади в Україні. Для цього вони поширювали ворожі заклики з анонімних акаунтів у соцмережах, зокрема заборонених в Україні. Матеріал для деструктивного контенту брали з російських інтернет-ресурсів", - ідеться в повідомленні української спецслужби в четвер.

За інформацією СБУ, у Київській області кіберфахівці Служби заблокували злочинну діяльність переселенки з Маріуполя, яка створила декілька пропагандистських сторінок у соцмережах. "Один із анонімних акаунтів був орієнтований на користувачів з країн Євросоюзу. Саме цей ресурс зловмисниця використовувала для спроб дискредитації Сил оборони та спотворення історичних фактів про Україну", - зазначається в повідомленні.

Також, як повідомляє СБУ, затримано проросійського інтернет-агітатора з Бучі на Київщині, який на платформі "Одноклассники" виправдовував воєнні злочини окупантів та популяризував ПВК "Вагнера".

"СБУ встановила, що під час окупації Бучі чоловік із родиною евакуювався на Прикарпаття. При цьому, в соцмережі шкодував, що загарбникам не вдалося "взяти" Київ за три дні, аби скинути "нацистський режим", - зазначено в повідомленні.

Крім того, за інформацією української спецслужби, в Одеській області затримано місцевого жителя, який у російській соцмережі "Вконтакте" поширював заклики до знищення урядових будівель у Києві, а також поширював в інтернеті заборонену комуністичну символіку.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями КК України: ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

Теги: #сбу #агітатори

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