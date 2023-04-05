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21:27 05.04.2023

Свобода Польщі та України принесе її в інші країни - Зеленський у Королівському палаці

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Свобода Польщі та України принесе її в інші країни - Зеленський у Королівському палаці

Президент України Володимир Зеленський заявив, що свобода для Польщі та України принесе її в інші країни.

"Коли ми з вами вільні, це гарантія, що свобода буде міцною в усіх наших країнах - Сусідах у Євросоюзі. Румунія і Словаччина, Литва і країни Балтії більш сильні, коли ми вільні. Коли ми вільні, це означає, що свобода вистоїть у Молдові, не залишить Грузію і обов'язково прийде в Білорусь", - сказав він, виступаючи в середу в Королівському палаці у Варшаві.

"Не виграти Росії у Європи, коли українець і поляк стоять пліч-о-пліч", - заявив президент. Після війни, сказав він, "ми так само будемо насолоджуватися миром. Разом у всьому, разом у Євросоюзі, разом у НАТО. Це продовження долі наших народів".

"Усе, що ми повинні вирішити для інтересів наших суспільств, повинні вирішити. Від співпраці військової та політичної, економічної та енергетичної, від співпраці в енергетиці до кропіткої роботи істориків", - сказав Зеленський.

Він також подякував Жешуву - "першому місту-рятівнику", Катовіце, Вроцлаву та іншим польським містам за допомогу біженцям.

Теги: #свобода #польща #зеленський

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