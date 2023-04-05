Події

00:58 05.04.2023

Зеленський закликав парламент Чилі підтримати рішення МКС про арешт Путіна

2 хв читати
Зеленський закликав парламент Чилі підтримати рішення МКС про арешт Путіна

Президент України Володимир Зеленський звернувся по відеозв'язку до парламенту Республіки Чилі із закликом підтримати зусилля Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордера на арешт російського президента Володимира Путіна.

"Не можуть бути нормами такі війни, як зараз веде Росія проти України... Всюди у світі не може бути нормою спалення міст і сіл. Не можуть бути нормою катівні, якими хтось хоче тримати в покорі людей. Не можуть бути нормою концентраційні чи фільтраційні табори, куди зганяють людей і де люди гинуть", - заявив Зеленський.

Росія, за його словами, стала державою-фашистом, державою-терористом і державою-злом, яка заслуговує на законне і справедливе ставлення світу до себе як до злочинця. У зв'язку з чим український президент закликав чилійських парламентаріїв підтримати рішення МКС про арешт Путіна.

"Будь ласка, підтримуйте зусилля Міжнародного кримінального суду, який нещодавно видав ордер на арешт російського диктатора у справі щодо насильницької депортації українських дітей у Росію та спроби знищення їхньої ідентичності шляхом асиміляції та незаконного усиновлення. При живих рідних!", - звернувся Зеленський.

"Бо ми всі – люди. Ми всі хочемо, щоб діти наших народів були щасливі, у безпеці. Вчилися й раділи життю, а не малювали на стінах у неволі, у підвалах і таборах", - додав він.

Зеленський також подякував Чилі за підтримку резолюцій Генасамблеї ООН щодо засудження дій РФ в Україні та за домовленість із чилійською стороною щодо її участі у гуманітарному розмінуванні української території.

 

 

 

Теги: #парламент #президент #звернення #чилі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:35 04.04.2023
Зеленський провів зустріч з ексголовою Держдепу США Майком Помпео

Зеленський провів зустріч з ексголовою Держдепу США Майком Помпео

07:32 04.04.2023
Зеленський провів зустріч із представниками Республіканської партії США

Зеленський провів зустріч із представниками Республіканської партії США

20:06 03.04.2023
Зеленський провів зустріч із генеральною директоркою ЮНЕСКО

Зеленський провів зустріч із генеральною директоркою ЮНЕСКО

19:31 03.04.2023
ВАР просить ЄС скасувати ветеринарний контроль транзиту на кордоні з Україною для зростання експорту

ВАР просить ЄС скасувати ветеринарний контроль транзиту на кордоні з Україною для зростання експорту

08:55 03.04.2023
Чинний президент Чорногорії визнав поразку в другому турі президентських виборів

Чинний президент Чорногорії визнав поразку в другому турі президентських виборів

07:21 02.04.2023
Другий тур президентських виборів проходить у Чорногорії

Другий тур президентських виборів проходить у Чорногорії

21:36 31.03.2023
Україна очікує нових ордерів на арешт російських політичних і військових діячів - Зеленський на "Бучанському саміті"

Україна очікує нових ордерів на арешт російських політичних і військових діячів - Зеленський на "Бучанському саміті"

07:26 30.03.2023
Парламент Туреччини проголосує з питання членства Фінляндії в НАТО

Парламент Туреччини проголосує з питання членства Фінляндії в НАТО

07:23 29.03.2023
Зеленський: Міцні кордони України - свідчення міцності конкретних людей

Зеленський: Міцні кордони України - свідчення міцності конкретних людей

21:12 27.03.2023
Зеленський відвідав Нікополь

Зеленський відвідав Нікополь

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Міжнародні заходи цього тижня Зеленський назвав «сміливими та амбітними»

Надійними можуть бути лише колективні гарантії безпеки – Зеленський щодо вступу Фінляндії до НАТО

Зеленський провів військову нараду у спеціальному форматі

Українці роблять так, щоб американцям не довелося воювати, - Зеленський у зверненні до Національної асоціації губернаторів США

Росіяни скинули дві авіабомби на с. Печенюги Чернігівської області, горить будинок, даних про постраждалих наразі немає

ОСТАННЄ

У вівторок окупанти обстріляли 3 громади, поранено 1 особу, пошкоджено торговельний заклад, 2 приватні будинки – Сумська ОВА

Міжнародні заходи цього тижня Зеленський назвав «сміливими та амбітними»

Надійними можуть бути лише колективні гарантії безпеки – Зеленський щодо вступу Фінляндії до НАТО

Зеленський провів військову нараду у спеціальному форматі

Трамп не визнав провину за 34 пунктами обвинувачень у "справі про Стормі Деніелс"

Кулеба обговорив з іспанським колегою прискорення поставок боєприпасів в Україну

У Білому домі заявили, що ситуація навколо Трампа не є пріоритетною для адміністрації США

На Великодні свята в Херсонській області буде заборонено відвідування кладовищ і проведення богослужінь під час комендантської години

Глава МЗС про постачання Україні літаків F-16: питання обговорюватиметься з політичним керівництвом країн-членів НАТО

Зеленський: Цінуємо непохитну підтримку президента Байдена і всього американського народу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА