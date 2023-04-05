Зеленський закликав парламент Чилі підтримати рішення МКС про арешт Путіна

Президент України Володимир Зеленський звернувся по відеозв'язку до парламенту Республіки Чилі із закликом підтримати зусилля Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордера на арешт російського президента Володимира Путіна.

"Не можуть бути нормами такі війни, як зараз веде Росія проти України... Всюди у світі не може бути нормою спалення міст і сіл. Не можуть бути нормою катівні, якими хтось хоче тримати в покорі людей. Не можуть бути нормою концентраційні чи фільтраційні табори, куди зганяють людей і де люди гинуть", - заявив Зеленський.

Росія, за його словами, стала державою-фашистом, державою-терористом і державою-злом, яка заслуговує на законне і справедливе ставлення світу до себе як до злочинця. У зв'язку з чим український президент закликав чилійських парламентаріїв підтримати рішення МКС про арешт Путіна.

"Будь ласка, підтримуйте зусилля Міжнародного кримінального суду, який нещодавно видав ордер на арешт російського диктатора у справі щодо насильницької депортації українських дітей у Росію та спроби знищення їхньої ідентичності шляхом асиміляції та незаконного усиновлення. При живих рідних!", - звернувся Зеленський.

"Бо ми всі – люди. Ми всі хочемо, щоб діти наших народів були щасливі, у безпеці. Вчилися й раділи життю, а не малювали на стінах у неволі, у підвалах і таборах", - додав він.

Зеленський також подякував Чилі за підтримку резолюцій Генасамблеї ООН щодо засудження дій РФ в Україні та за домовленість із чилійською стороною щодо її участі у гуманітарному розмінуванні української території.