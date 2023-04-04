Події

15:40 04.04.2023

Окупантам не вистачить логістики, щоб розтягнути наступальні дії по всій лінії фронту - Сили оборони

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Російські окупанти наразі відчувають логістичні проблеми на всіх основних чотирьох напрямках, де вони здійснюють атаки, заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

"Щодо Запоріжжя - чому ворог тримає там угруповання військ і не атакує. Якщо ворог розтягне наступальні дії по всій лінії фронту, то логістики йому просто не вистачить. Йому вже не вистачає логістики на основних напрямках, де він атакує. Це чотири напрямки. Якщо ще додати запорізький напрямок, то ворог узагалі не зможе постачати ні боєприпаси, ні пальне", - сказав Дмитрашківський в ефірі національного телемарафону в середу.

За його словами, проблема з цим уже відчутна. Зокрема, з'явилася інформація, що "в Маріуполі ворог після численних влучань у склади боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів почав вивозити з Маріуполя техніку і переміщати боєприпаси". "Це призведе до ускладнення логістичних постачань боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів і ремонту техніки", - пояснив речник.

Він зазначив, що в Запорізькій області ворог активно почав мінувати територію і покращувати свої фортифікаційні споруди. За словами речника, те саме відбувається в районі Кримського перешийка.

"Ворог боїться контрнаступу, і я думаю, що не безпідставно", - додав Дмитрашківський.

Теги: #зсу #запорізька_область

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