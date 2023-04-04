Події

15:38 04.04.2023

Суд у Швеції скасував заборону на спалення Корану під час демонстрацій

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Суд у Швеції скасував заборону на спалення Корану під час демонстрацій

Адміністративний суд Швеції у вівторок скасував запроваджену поліцією заборону на демонстрації зі спаленням Корану, передає у вівторок агентство Associated Press.

"Адміністративний суд Швеції постановив, що свобода зібрань і демонстрацій є конституційно захищеними правами, і скасував рішення поліції", - передає воно.

Суд визнав, що побоювань поліції щодо безпеки недостатньо для введення таких обмежень.

Поліція Швеції раніше заборонила демонстрації, на яких спалювали священне писання мусульман Коран, мотивувавши своє рішення міркуваннями безпеки. Правоохоронці визнали, що такі акції протесту можуть спровокувати теракти і що вони суперечать інтересам Швеції.

Рішення суду є значущим з огляду на тривалі переговори Стокгольму й Анкари з питання вступу Швеції до НАТО.

Швеція і Фінляндія у 2022 році подали заявки на вступ до НАТО. Туреччина, будучи членом НАТО, поставила низку умов, які обидві скандинавські країни мали виконати, щоб Анкара ратифікувала їх вступ до альянсу. Потім у Туреччині заявили, що Швеція не повністю виконала ці умови. Фінляндія ж пізніше у вівторок стане повноправним членом Північноатлантичного альянсу.

У лютому перед будівлею мерії Стокгольму повісили головою донизу ляльку, яка зображала президента Туреччини Реджепа Ердогана, а перед посольством Туреччини спалили Коран. Після цих інцидентів президент Туреччини заявив, що Швеції безглуздо очікувати просування Анкарою її заявки на членство в НАТО. Переговори про вступ Швеції до НАТО були заморожені.

Теги: #коран #швеція

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