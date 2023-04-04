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10:48 04.04.2023

Міноборони України спільно з компанією Tetra Tech розпочинає проєкт із гуманітарного розмінування - Павлюк

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Міноборони України спільно з компанією Tetra Tech розпочинає проєкт із гуманітарного розмінування - Павлюк

Міністерство оборони України спільно з компанією Tetra Tech розпочинає проєкт із гуманітарного розмінування, повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

"Ми робимо все для очищення території України від вибухонебезпечних предметів: максимально залучаємо іноземних партнерів. Один із прикладів - співпраця з американською компанією Tetra Tech", - написав Павлюк у телеграмі у вівторок.

Він зазначив, що під час зустрічі представників Міністерства оборони України з фахівцями Tetra Tech обговорили розвиток можливостей із гуманітарного розмінування.

За словами Павлюка, компанія є основним партнером України з реалізації проєктної діяльності Державного Департаменту США, має великий досвід реалізації проєктів із розмінування у світі та допомагає Україні нарощувати можливості в цьому напрямі.

Заступник міністра уточнив, що Tetra Tech презентувала будівництво тимчасового навчального центру, де фахівці з передовим досвідом розмінування в різних країнах готуватимуть наших фахівців.

Попередньо, центр зможе готувати приблизно 500 фахівців за рік. "Це потужний крок, що значно пришвидшить процес розмінування, і одна зі складових нашого загального плану з розмінування України", - зазначив Павлюк.

Він наголосив, що унікальність проєкту полягає в можливості зосередити увагу на підготовці українських фахівців із гуманітарного розмінування. Завдяки проєкту буде створено безперервний замкнутий цикл підготовки від початкового і до максимально можливого рівня EOD-3+.

"Залучатимуться фахівці Міноборони, інших органів центральної виконавчої влади та представники операторів протимінної діяльності, які зараз працюють в Україні. Міністерство оборони України – основний стейкхолдер процесу гуманітарного розмінування та з минулого року активно співпрацює з Tetra Tech", - повідомив Павлюк.

У свою чергу віцепрезидент компанії Tetra Tech Стів Прістлі наголосив, що мета компанії - підтримувати український уряд, щоб він міг ефективно та безпечно виконувати гуманітарне розмінування, щоб українці повернулися до своїх домівок і щоб Україна почала економічно відновлюватися.

 

Теги: #міноборони #розмінування #tetra_tech

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