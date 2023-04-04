В УПЦ (МП) сподіваються на справедливий судовий розгляд стосовно митрополита Павла

В Українській православній церкві (Московського патріархату) сподіваються на справедливий судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо митрополита УПЦ (МП), настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебедя).

"У Києво-Печерській лаврі оприлюднили заяву щодо кримінального переслідування митрополита Павла. У ній наголошується, що кримінальне провадження щодо митрополита Павла сфабриковане і спрямоване на його відсторонення від керівництва Лаврою", - йдеться в повідомленні інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП).

Водночас, у заяві йдеться про те, що митрополит Павло має намір співпрацювати зі слідством з метою доведення своєї невинуватості.

"Право на справедливий суд посідає основоположне місце в системі глобальних цінностей демократичного суспільства, тому сподіваємося на неупередженість, повноту досудового розслідування та справедливий судовий розгляд у кримінальному провадженні", - заявили в УПЦ (МП).

Як повідомлялося, 1 квітня Служба безпеки України заявила, що зібрала обґрунтовану доказову базу щодо причетності митрополита УПЦ (МП), настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебедя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдання та заперечення збройної агресії РФ проти України.

Лебедю повідомлено про підозру за ч.1 ст.161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань) і ч.1 ст.436-2 (виправдання, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

1 квітня Шевченківський районний суд Києва обрав митрополиту Павлу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 днів. Електронний браслет підозрюваному одягли в залі суду.