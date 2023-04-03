Перший віцеспікер: Закликаємо Раду Європи брати активну участь у створенні спецтрибуналу щодо агресії РФ

Україна закликає Раду Європи взяти активну участь у створенні спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України, заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"Закликаємо Раду Європи взяти активну участь у створенні спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", - сказав він на зустрічі з генеральною секретаркою РЄ Марією Пейчинович-Бурич.

Як повідомляє пресслужба українського парламенту, перший віцеспікер також зазначив, що "спеціальний трибунал - це дуже важливий елемент всеохопливої відповідальності за найтяжчі міжнародні злочини, скоєні на території України".