Зеленський про загибель російського пропагандиста Татарського: Я не думаю про те, що відбувається в Санкт-Петербурзі чи в Москві, я думаю про нашу країну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не думає про те, що відбувається в РФ, зокрема про загибель російського пропагандиста Владлена Татарського внаслідок вибуху, навпаки, він думає про свою країну та її міста.

"Я не думаю про те, що відбувається в Санкт-Петербурзі чи в Москві. Росія має думати про свої міста. Я думаю про нашу країну і наші міста", - заявив Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів про те, що він думає щодо вчорашнього вибуху в Санкт-Петербурзі, внаслідок якого загинув російський пропагандист Владлен Татарський.