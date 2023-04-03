Україна та Румунія 12-13 квітня проведуть Першу Чорноморську безпекову конференцію в рамках роботи Кримської платформи

Україна та Румунія 12-13 квітня проведуть у Бухаресті Першу Чорноморську безпекову конференцію Міжнародної Кримської платформи, повідомляє Міністерство оборони України.

"Неспровокована і невиправдана військова агресія Росії проти України зруйнувала систему безпеки в Чорноморсько-Азовському регіоні. Для того, щоб знайти дієвий інструментарій відповіді на ці виклики та забезпечити можливості сталого розвитку всім мирним країнам регіону, Україна ініціювала Першу Чорноморську безпекову конференцію, яку буде проведено спільно з Румунією 12-13 квітня в Бухаресті", - йдеться в повідомленні Міноборони на офіційному сайті в понеділок.

Як інформує Міноборони, захід відбудеться в рамках роботи Міжнародної Кримської платформи - механізму, спрямованого на деокупацію Криму, відновлення чорноморської, європейської та глобальної безпеки.

Організаторами конференції стали Міністерство закордонних справ України, Міністерство оборони України, Міністерство закордонних справ Румунії, Міністерство національної оборони Румунії у партнерстві з Центром оборонних стратегій (Україна).

Як повідомляє Міноборони, у заході візьмуть участь міністри закордонних справ та міністри оборони, очільники міжнародних інституцій, державні посадовці та незалежні експерти, які представляють учасників Міжнародної Кримської платформи. Вони проаналізують багатовимірний вплив повномасштабної війни Росії проти України на безпекову ситуацію в Чорноморсько-Азовському регіоні та світі, обговорять можливу стратегію відповіді на виклики й загрози, а також основи майбутньої конфігурації системи безпеки в регіоні.

У центрі уваги також будуть питання інформаційної війни та кібератак.

Джерело: https://www.mil.gov.ua/news/2023/04/03/ukraina-ta-rumuniya-provedut-v-buharesti-pershu-chornomorsku-bezpekovu-konferencziyu-mizhnarodnoi-krimskoi-platformi/?fbclid=IwAR1dE-CK-1eEu3wlCP_PUiK5EHr5zhjfpCQ-JOM-OH9VCRHAO6A9Oxrmq6c