Події

11:41 03.04.2023

У Кривому Розі стався вибух у п'ятиповерховому будинку, постраждали 10 осіб

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У Кривому Розі стався вибух у п'ятиповерховому будинку, постраждали 10 осіб

У місті Кривий Ріг у понеділок, 3 квітня, стався вибух газу у п'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Героїв полку "Азов", повідомляє пресслужба ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

"Після прибуття на місце події рятувальники встановили, що в трикімнатній квартирі, розташованій на другому поверсі житлового будинку, стався вибух газоповітряної суміші, внаслідок чого виникла пожежа на загальній площі 70 кв. м. О 07:42 займання локалізовано та о 08:12 ліквідовано", - зазначено в повідомленні.

Унаслідок вибуху частково зруйновано міжкімнатні перегородки, вибито скло у вікнах другого під'їзду. Руйнувань несучих конструкцій не виявлено.

Співробітники ДСНС врятували 10 осіб, із них чотирьох осіб за допомогою спеціальної техніки та шістьох осіб сходовими клітками.

За оперативною інформацією екстреної медичної допомоги, постраждали 10 осіб, зокрема одна дитина. У семи осіб ситуаційна реакція, від госпіталізації відмовилися.

Госпіталізовані троє травмованих: чоловік, 1956 року народження, який дістав опіки тіла, та дві жінки, 1969 і 1932 років народження, які дістали гостре отруєння продуктами горіння. Загиблих немає.

Теги: #вибух #кривий_ріг

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