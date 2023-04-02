Події

11:54 02.04.2023

Рівень забрудненості повітря в Києві залишається на низькому рівні, радіаційний фон у нормі

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Рівень забрудненості повітря в Києві залишається на низькому рівні, радіаційний фон у нормі

Рівень забрудненості повітря в Києві в неділю вранці залишається на низькому рівні, радіаційний фон в українській столиці перебуває в нормі, повідомляє Управління екології та природних ресурсів КМДА.

Зазначається, що індекс якості повітря в правобережних районах Києва коливається в діапазоні від 21 до 27, що свідчить про низький рівень забруднення.

У лівобережних районах Києва індекс якості повітря коливається в діапазоні від 27 до 28 (низький рівень забруднення).

Радіаційний фон у місті становить 0,10-0,11 мкЗв/год за контрольної норми в 0,26 мкЗв/год.

Теги: #київ #повітря #стан

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