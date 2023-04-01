У Львові загинула людина від вибуху гранати у квартирі - поліція

Одна людина загинула й одна дістала травми та була госпіталізована внаслідок вибуху гранати у квартирі багатоповерхового будинку у Львові, повідомляє відділ комунікації головного управління Національної поліції у Львівській області.

За даними поліції, повідомлення про вибух у квартирі на вулиці Замарстинівській надійшло в поліцію 31 березня о 22:30.

"У квартирі вибухнула граната, ймовірно, РГН. Унаслідок вибуху від отриманих травм помер на місці 44-річний мешканець Чернігова, а 52-річного господаря квартири госпіталізовано з тяжкими травмами", - зазначено в повідомленні.

Слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.