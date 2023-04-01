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10:10 01.04.2023

Зимовий наступ РФ в Україні провалився - британська розвідка

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Зимовий наступ РФ в Україні провалився - британська розвідка

Зимовий наступ, розпочатий після призначення Валерія Герасимова командувачем російськими військами в Україні, провалився, констатується у звіті оборонної розвідки, опублікованому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в суботу вранці.

"11 січня 2023 року начальник Генерального штабу Росії генерал Валерій Герасимов прийняв особисте командування "спеціальною військовою операцією" в Україні. Робота Герасимова на цій посаді характеризувалася спробою почати загальний зимовий наступ з метою поширення російського контролю на весь Донбас. Через 80 днів стає дедалі очевиднішим, що цей проєкт провалився", - йдеться у зведенні.

У британській розвідці зазначають, що на кількох ділянках фронту на Донбасі російські війська домоглися лише незначних успіхів ціною десятків тисяч жертв, здебільшого розтративши свою тимчасову перевагу в особовому складі, отриману в результаті осінньої часткової мобілізації.

"Існує реальна можливість того, що Герасимов розширює межі того, як далеко політичне керівництво Росії буде терпіти невдачі", - наголошується в повідомленні.

 

Теги: #війна #британська_розвідка

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