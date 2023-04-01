Події

08:54 01.04.2023

У результаті обстрілів на Донеччині загинуло двоє і поранено трьох мирних жителів

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У результаті обстрілів на Донеччині загинуло двоє і поранено трьох мирних жителів

Унаслідок обстрілів території Донецької області російськими окупантами протягом минулої доби загинуло двоє людей, поранення дістали 3 мирних жителів, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 31 березня росіяни вбили 2 жителів Донеччини - в Авдіївці. Ще 3 людини в області дістали поранення", - написав він у телеграм-каналі в суботу вранці.

Він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

 

 

Теги: #донецька #обстріли

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