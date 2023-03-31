Генпрокурор Литви: 90 українських біженців визнано потерпілими від російської агресії

Генеральний прокурор Литви Ніда Грунскене запевняє, що Литва максимально збирає і передає інформацію Україні щодо воєнних злочинів РФ.

Виступаючи в п'ятницю в Бучі на другій міжнародній конференції "United for justice", Грунскене нагадала, що Литва стала однією з перших країн, яка долучилася до розслідування воєнних злочинів РФ.

"Наша влада звертається до кожного біженця, ми отримуємо від них інформацію, яка використовується. На сьогодні ми опитали близько 300 свідків і серед них 90 були офіційно оголошені потерпілими", - повідомила генпрокурор.

Вона наголосила, що вважає обов'язком литовської прокуратури отримати якомога більше інформації, якомога більше доказів воєнних злочинів, задокументувати і передати матеріали українській стороні.

"Наше основне завдання - зібрати якомога більше доказів і передати всю цю інформацію уряду України для того, щоб усі ті, хто брали участь у жахливих злочинах, усі ті, хто віддавав накази чинити ці злочини, були покарані", - зазначила вона.

Грунскене додала, що генпрокуратура Литви направила до МКС прокурора, який долучиться до процесу збору доказів злочинів в Україні.