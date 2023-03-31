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19:46 31.03.2023

Розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі свідчитиме про невдалу зустріч Путіна з лідером КНР

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Розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі свідчитиме про невдалу зустріч Путіна з лідером КНР

Розміщення Росією тактичної ядерної зброї в Білорусі свідчитиме про невдалу зустріч російського президента Володимира Путіна з китайським колегою Сі Цзіньпіном, упевнений президент України Володимир Зеленський.

"Сигнал про те, що Росія розміщуватиме ядерну зброю на території Білорусі, свідчитиме про невдалу зустріч (президента РФ - ІФ-У) з Китаєм", - заявив Зеленський на пресконференції з президентом Молдови та прем'єр-міністрами Хорватії, Словенії, Словаччини в Києві.

За його словами, це необхідно Путіну, щоб, по-перше, показати якусь суб'єктність, яку Росія під його керівництвом уже повністю втратила.

По-друге, як зазначив Зеленський, це необхідно російському президенту, щоб показати якісь політичні кроки або перемоги.

"На полі бою не зміг цього зробити. І навіть незважаючи на те, що вони (РФ - ІФ-У) почали таку криваву війну, абсолютно зрозуміло, чим вона закінчиться. Питання в тому, що він не шкодує наших людей і вбиває їх. Але він не рахує і своїх людей. Хоча це вже справи РФ", - сказав президент України.

Зеленський також заявив, що розміщення Росією ядерної зброї в Білорусі свідчитиме про повну втрату Олександром Лукашенком, якого Захід не визнає легітимно обраним, будь-якої суб'єктності.

"Він уже не вирішує - яка зброя перебуває на його території", - зазначив Зеленський.

Президент України також укотре наголосив: "Якщо Україна не втримається і впаде, Путін піде далі".

"Я так відверто вважаю, тому так кажу. Але за допомогою наших друзів і партнерів наша армія стоятиме і боротиметься за те, що нам потрібно - це перемога і наша незалежність", - резюмував він.

 

 

 

 

 

 

Теги: #білорусь #ядерна_зброя #зеленський

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