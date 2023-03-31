Події

12:58 31.03.2023

На "Українському радіо" 4 квітня відбудеться всеукраїнський диктант про мінну безпеку

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На "Українському радіо" 4 квітня відбудеться всеукраїнський диктант про мінну безпеку

У вівторок, 4 квітня, у Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки відбудеться радіодиктант для дітей молодшої та середньої школи з безпечної поведінки з мінами та нерозірваними боєприпасами, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

"Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Міністерство освіти та науки, Державна служба України з надзвичайних ситуацій та Центр із протимінної діяльності об'єдналися, щоб провести диктант "Спільно до безпеки". Диктант звучатиме на хвилях "Українського радіо". Текст прочитає Михайло Карпань, актор, що озвучує Пса Патрона в однойменному мультфільмі", - зазначається в повідомленні.

О 14:40 в ефірі "Українського радіо" відбудеться розмова з представником ДСНС щодо забруднення України мінами й вибухонебезпечними предметами та про важливість навчання дітей правил безпечної поведінки. О 15:00 розпочнеться написання диктанту.

Трансляцію диктанту можна буде прослухати на FM-частоті, сайті або в мобільному застосунку "Українського радіо" чи в застосунку "Дія", а також у соціальних мережах: на ютуб- і фейсбук-сторінках ЮНІСЕФ, на сторінці Міносвіти України у фейсбуці, на ютуб- і фейсбук-сторінках ДСНС, на ютуб- і фейсбук-сторінках "Українського радіо" та на сторінці Центру протимінної діяльності у фейсбуці.

Крім того, диктант можна буде прослухати у "Спільно Точці" за наявності попередньої реєстрації на відвідування.

Батьків і співробітників сфери освіти закликають ділитися фотографіями та відеозаписами того, як діти пишуть диктант, у соцмережах із хештегом #СпільноДиктант.

Перевірити правильність написання диктанту можна буде одразу після його завершення в соціальних мережах та на офіційних сайтах ЮНІСЕФ, ДСНС і "Українського радіо".

Теги: #радіодиктант #мінна_безпека

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