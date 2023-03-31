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12:41 31.03.2023

За рік у Київській області було відновлено понад 11 тис. із 27 тис. зруйнованих об'єктів - заступник голови ОП Кулеба

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За рік у Київській області було відновлено понад 11 тис. із 27 тис. зруйнованих об'єктів - заступник голови ОП Кулеба

За рік після деокупації в Київській області було відновлено понад 11 тис. із 27 тис. зруйнованих унаслідок активних боїв об'єктів, повідомив заступник глави Офісу президента України Олексій Кулеба.

"За рік у Київській області відбудовано та відновлено понад 11 тис. об'єктів. Це спільна робота, до якої долучалися і жителі Київської області, і органи місцевого самоврядування, міжнародні партнери. Це кошти державного та обласного бюджетів. До цих об'єктів належать об'єкти соціальної сфери - житловий фонд, заклади освіти", - розповів Кулеба в ефірі телемарафону.

Насамперед, за його словами, відновленню підлягали незначно зруйновані об'єкти з метою максимально швидкого повернення людей. У рамках другого етапу відбудовуватимуться об'єкти, які потребують проєктування та капітального відновлення.

Він також зазначив, що на сьогодні з залученням фонду UNITED24 в Ірпені триває велика робота з проєктування семи нових багатоповерхових будинків.

У самій Київській області задіяна програма відновлення приватного житла.

"Уже проєктується близько 90 будинків, які будуть відновлені протягом 2023 року. Пріоритет надається тим людям і сім'ям, де є загиблі під час активних боїв, або багатодітним сім'ям, тобто тим, кому зараз найбільше необхідна допомога", - сказав Кулеба.

Загалом, за його словами, у Київській області було знищено 27 тис. об'єктів. Найбільше - у Вишгородському, Броварському та Бучанському районах.

 

Теги: #нерухомість #відновлення #київська_область

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