Частково відключати е/е у п'ятницю можуть у Житомирській і Харківській областях

Обмеження електропостачання окремих категорій споживачів через ремонти мережевої інфраструктури можливі в Житомирській області, через наслідки негоди - у Харківській, повідомив глава Міністерства енергетики Герман Галущенко.

Водночас, згідно з повідомленням Міненерго в телеграм-каналі в п'ятницю, протягом останньої доби відновлено електропостачання після нещодавніх обстрілів у Донецькій (4,4 тис. споживачів), у Харківській (1,6 тис.) і Херсонській (майже 0,5 тис.) областях.

Загалом, за даними глави Міненерго, енергосистема в п'ятницю працює без обмежень споживачів із резервом потужності.