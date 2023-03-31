Події

10:14 31.03.2023

Частково відключати е/е у п'ятницю можуть у Житомирській і Харківській областях

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Частково відключати е/е у п'ятницю можуть у Житомирській і Харківській областях

Обмеження електропостачання окремих категорій споживачів через ремонти мережевої інфраструктури можливі в Житомирській області, через наслідки негоди - у Харківській, повідомив глава Міністерства енергетики Герман Галущенко.

Водночас, згідно з повідомленням Міненерго в телеграм-каналі в п'ятницю, протягом останньої доби відновлено електропостачання після нещодавніх обстрілів у Донецькій (4,4 тис. споживачів), у Харківській (1,6 тис.) і Херсонській (майже 0,5 тис.) областях.

Загалом, за даними глави Міненерго, енергосистема в п'ятницю працює без обмежень споживачів із резервом потужності.

Теги: #електропостачання #відключення

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