У результаті атаки на Запоріжжя пошкоджено інфраструктурний об'єкт

Російські окупанти в ніч на п'ятницю атакували Запоріжжя, внаслідок цієї атаки пошкоджено інфраструктурний об'єкт, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Цієї ночі окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджень зазнав інфраструктурний об'єкт", - написав Куртєв у телеграм-каналі вранці в п'ятницю.

За його словами, постраждалих немає, як і руйнувань житлової інфраструктури.

Наразі в місті спокійно, комунальні служби працюють у штатному режимі.

На місці прильоту працюють усі відповідні служби.