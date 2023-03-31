Події

07:38 31.03.2023

У результаті атаки на Запоріжжя пошкоджено інфраструктурний об'єкт

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У результаті атаки на Запоріжжя пошкоджено інфраструктурний об'єкт

Російські окупанти в ніч на п'ятницю атакували Запоріжжя, внаслідок цієї атаки пошкоджено інфраструктурний об'єкт, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Цієї ночі окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджень зазнав інфраструктурний об'єкт", - написав Куртєв у телеграм-каналі вранці в п'ятницю.

За його словами, постраждалих немає, як і руйнувань житлової інфраструктури.

Наразі в місті спокійно, комунальні служби працюють у штатному режимі.

На місці прильоту працюють усі відповідні служби.

 

 

 

Теги: #запоріжжя #атаки #наслідки

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