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07:22 31.03.2023

Окупанти атакували дронами з Брянської області РФ через Чернігівську та Сумську область

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Окупанти атакували дронами з Брянської області РФ через Чернігівську та Сумську область

Російські війська атакували дронами з Брянської області РФ через Чернігівську і Сумську область, повідомила пресслужба Повітряних сил України.

"Ударними дронами-камікадзе російські окупанти атакували з північного напрямку - Брянська обл. рф, через Сумську та Чернігівську області", - ідеться в повідомленні.

У ПС ЗСУ зазначили, що противник з вечора четверга і до ночі на п'ятницю атакував Україну ударними безпілотниками "Shahed-136/131". Також у небі зафіксовано до п'яти інших повітряних цілей, імовірно повітряних куль.

"Загалом знищено дев'ять із десяти ударних дронів: один - підрозділом ППО Сухопутних військ і вісім - силами та засобами воїнів Повітряних Сил - зенітних ракетних підрозділів і мобільних вогневих груп повітряного командування "Схід"", - підсумували в Повітряних силах.

 

 

 

Теги: #рф #україна #атаки #дрони

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