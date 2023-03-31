Окупанти атакували дронами з Брянської області РФ через Чернігівську та Сумську область

Російські війська атакували дронами з Брянської області РФ через Чернігівську і Сумську область, повідомила пресслужба Повітряних сил України.

"Ударними дронами-камікадзе російські окупанти атакували з північного напрямку - Брянська обл. рф, через Сумську та Чернігівську області", - ідеться в повідомленні.

У ПС ЗСУ зазначили, що противник з вечора четверга і до ночі на п'ятницю атакував Україну ударними безпілотниками "Shahed-136/131". Також у небі зафіксовано до п'яти інших повітряних цілей, імовірно повітряних куль.

"Загалом знищено дев'ять із десяти ударних дронів: один - підрозділом ППО Сухопутних військ і вісім - силами та засобами воїнів Повітряних Сил - зенітних ракетних підрозділів і мобільних вогневих груп повітряного командування "Схід"", - підсумували в Повітряних силах.