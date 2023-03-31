Росіяни продовжують обстрілювати Запоріжжя

Російські війська продовжують нічну атаку на Запоріжжя, жителів закликали не ігнорувати сигнали тривоги, повідомила пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

"Атака триває. Ворог не полишає мети залякати мирне населення багатотисячного міста", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Жителів міста закликали в п'ятницю бути особливо обережними і реагувати на сигнали про небезпеку.

У телеграм-каналах повідомляють, що в ніч із четверга на п'ятницю в Запоріжжі кілька разів лунали вибухи після повітряної тривоги.