Події

18:29 30.03.2023

На сході України за добу відбито 47 атак російських окупантів - Генштаб ЗСУ

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На сході України за добу відбито 47 атак російських окупантів - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, за минулу добу було відбито 47 атак противника на зазначених напрямках.

В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка.

"На куп'янському та лиманському напрямках протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Стельмахівки, Кузьминого та Берестового. На бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут. Проте наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника. На авдіївському та мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новобахмутівки, Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Красногорівки та Мар'їнки Донецької області, успіху не мав", - ідеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено.

Теги: #генштаб #фронт #зведення #окупанти

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