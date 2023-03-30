Поліція відкрила справу за фактом перешкоджання роботі журналістів на території Лаври

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності на території Києво-Печерської лаври, повідомляє ГУ Нацполіції Києва.

"Інцидент стався на території Києво-Печерської лаври сьогодні, 30 березня. Правоохоронці з’ясовують деталі події", - йдеться в повідомленні главку на сторінці у фейсбуці в четвер.

У повідомленні зазначено, що до Печерського управління поліції звернулися представники засобів масової інформації з заявою про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

"Заявники повідомили, що під час зйомки сюжету один із священнослужителів Києво-Печерської лаври пошкодив обладнання оператора. Відео цього інциденту також опублікували телеграм-канали", - уточнюють у столичній поліції.

За цим фактом дізнавачі територіального підрозділу розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України - перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.