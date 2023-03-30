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17:12 30.03.2023

Поліція відкрила справу за фактом перешкоджання роботі журналістів на території Лаври

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Поліція відкрила справу за фактом перешкоджання роботі журналістів на території Лаври

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності на території Києво-Печерської лаври, повідомляє ГУ Нацполіції Києва.

"Інцидент стався на території Києво-Печерської лаври сьогодні, 30 березня. Правоохоронці з’ясовують деталі події", - йдеться в повідомленні главку на сторінці у фейсбуці в четвер.

У повідомленні зазначено, що до Печерського управління поліції звернулися представники засобів масової інформації з заявою про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

"Заявники повідомили, що під час зйомки сюжету один із священнослужителів Києво-Печерської лаври пошкодив обладнання оператора. Відео цього інциденту також опублікували телеграм-канали", - уточнюють у столичній поліції.

За цим фактом дізнавачі територіального підрозділу розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України - перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Теги: #лавра #журналісти #кримінальне_провадження

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