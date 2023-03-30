Події

13:03 30.03.2023

Адвокатку Монтян заочно судитимуть за підтримку країни-агресора

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Адвокатку Монтян заочно судитимуть за підтримку країни-агресора

До суду скеровано справу за обвинуваченням громадянки України, адвоката Тетяни Монтян за систематичну підтримку дій країни-агресора.

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора до суду скеровано обвинувальний акт стосовно громадянки України, яка є адвокатом", - ідеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в четвер.

За інформацією прокуратури, їй інкриміновано публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, колабораційну діяльність, виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників (ч. 3 ст. 109, ч. ч. 1, 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

"Розслідуванням встановлено, що обвинувачена з березня 2022 року на пропагандистських каналах систематично публічно висловлюється щодо суспільно-політичної ситуації в Україні. Ідеологічно обґрунтовуючи існування самопроголошених республік, вона виправдовує військову агресію Російської Федерації. Публічно закликає до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, зміни меж території та державного кордону України", - наголошують у прокуратурі.

Досудове розслідування проводило ГСУ СБУ, оперативний супровід - Департамент кіберполіції Нацполіції України.

У повідомленні прокуратури не зазначено імені обвинуваченої, йдеться про адвоката Тетяну Монтян.

Раніше СБУ повідомляла, що, перебуваючи на території країни-агресора, Монтян бере активну участь в інформаційно-психологічних спецопераціях російських спецслужб.

За даними слідства, зловмисниця виїхала до РФ іще у 2021 році, відтоді вона відвідує тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей для підготовки пропагандистських сюжетів на користь кремлівського режиму.

Теги: #суд #монтян

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