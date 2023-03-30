Госпсуд Києва розпочав провадження за позовом УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо розірвання договору оренди

Господарський суд Києва відкрив провадження у справі за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Української православної церкви (Московського патріархату) до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з приводу незаконного розірвання договору оренди.

"У позові зазначено необхідність заборони заповіднику "Києво-Печерська лавра" на час суду вчиняти будь-які дії, спрямовані на перешкоджання релігійній громаді", - йдеться в повідомленні інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП).

Крім того, зазначається, що суд задовольнив клопотання монастиря про витребування доказів, які він намагався отримати в Кабінеті міністрів, Міністерстві культури та інформаційної політики, Державній аудиторській службі.

Зокрема, йдеться про результати діяльності міжвідомчої робочої групи, якою встановлено порушення монастирем умов договору.

"Повідомляємо вам, що підготовче засідання у справі призначено на 26.04.23 об 11:00 у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зала № 17", - повідомили в УПЦ (МП).

Як повідомлялося, 10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з Лаври, а також не планують переходити до ПЦУ.

Пізніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що ніхто не ставить питання про виселення ченців, і що з Києво-Печерської лаври насамперед має виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і самої УПЦ (МП). Також він уточнив, що "ченці завжди мають вибір", маючи на увазі перехід до ПЦУ.

18 березня предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній заявив, що про закриття монастиря у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі не йдеться, а богослужбовою мовою буде старослов'янська й українська.

Після чого в УПЦ (МП) заявили, що виселення ченців зі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври дає Росії нові аргументи для виправдання своєї агресії проти України.

20 березня Синод УПЦ (МП) закликав президента Володимира Зеленського не допустити заборони церкви, а також залишити духовенство і ченців у Києво-Печерській лаврі.

29 березня в УПЦ (МП) заявили, що не мають наміру виселятися з Києво-Печерської лаври до завершення судового розгляду.

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній 29 березня затвердив члена Духовного собору Свято-Успенської Києво-Печерської лаври архімандрита Аврамія виконувати обов'язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у складі ПЦУ. Після чого предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій наклав заборону на священнослужіння на архімандрита Аврамія.