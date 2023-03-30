Події

07:30 30.03.2023

Пасажирський пором загорівся на Філіппінах, 12 людей загинули

1 хв читати

Щонайменше 12 людей загинули в результаті пожежі, що спалахнула на поромі на Філіппінах, повідомляє Associated Press.

Пором Lady Mary Joy 3, що перевозив близько 250 пасажирів і членів екіпажу, прямував до міста Джоло в провінції Сулу.

Пожежа на судні спалахнула близько опівночі, коли воно перебувало недалеко біля берегів провінції Базилан у південній частині Філіппін.

Як повідомив агентству губернатор провінції Базилан Джим Хатаман-Салліман, щонайменше 12 людей загинули, семеро досі вважаються зниклими безвісти.

За його словами, серед загиблих щонайменше троє дітей.

23 пасажири дістали поранення і їх доправили до лікарень.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

За словами Хатамана-Саллімана, згорілий пором був відбуксований до берегової лінії Базилана.

Причини події з'ясовуються.

 

 

Теги: #жертви #пожежа #пором #філіппіни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:47 30.03.2023
У результаті агресії РФ в Україні загинуло 466 дітей, 943 поранено

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 466 дітей, 943 поранено

08:42 30.03.2023
За минулу добу окупанти 45 разів обстріляли Херсонську область, одна людина загинула, одна - поранена

За минулу добу окупанти 45 разів обстріляли Херсонську область, одна людина загинула, одна - поранена

08:12 30.03.2023
У результаті обстрілів у Донецькій області загинула людина, п’ятеро – поранено

У результаті обстрілів у Донецькій області загинула людина, п’ятеро – поранено

07:14 30.03.2023
Десятеро людей стали жертвами повені в Афганістані

Десятеро людей стали жертвами повені в Афганістані

20:08 29.03.2023
В Одеському українському театрі сталося займання другого поверху, людей евакуйовано

В Одеському українському театрі сталося займання другого поверху, людей евакуйовано

21:13 28.03.2023
Війна в Україні забрала життя щонайменше 8401 цивільного, 14023 поранено

Війна в Україні забрала життя щонайменше 8401 цивільного, 14023 поранено

19:04 26.03.2023
Кількість жертв удару по багатоповерхівці в Запоріжжі збільшилася до двох людей

Кількість жертв удару по багатоповерхівці в Запоріжжі збільшилася до двох людей

15:40 26.03.2023
ДСНС повідомляє про почастішання пожеж трав'яного настилу навесні та просить дотримуватися правил пожежної безпеки на природі

ДСНС повідомляє про почастішання пожеж трав'яного настилу навесні та просить дотримуватися правил пожежної безпеки на природі

11:35 26.03.2023
Унаслідок російських обстрілів минулої ночі п'ятеро цивільних загинули, 25 поранені - попередні дані

Унаслідок російських обстрілів минулої ночі п'ятеро цивільних загинули, 25 поранені - попередні дані

14:24 24.03.2023
Унаслідок агресії РФ в Україні задокументовано загибель понад 8 тис. цивільних, 14 тис. осіб дістали поранення - Місія ООН із прав людини

Унаслідок агресії РФ в Україні задокументовано загибель понад 8 тис. цивільних, 14 тис. осіб дістали поранення - Місія ООН із прав людини

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 466 дітей, 943 поранено

За добу ЗС України знищили близько 560 окупантів, один танк

В Україні зроблено крок до зміцнення духовної незалежності – Зеленський

Епіфаній затвердив архімандрита Авраамія в. о. намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у складі ПЦУ

Поблизу Барвінкового на Харківщині авто підірвалося на протитанковій міні: двоє людей загинули, ще двоє поранені

ОСТАННЄ

Київська влада не підтримала петицію про скасування зупинення громадського транспорту під час повітряної тривоги у столиці

Госпсуд Києва розпочав провадження за позовом УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо розірвання договору оренди

За добу окупанти обстріляли три райони Харківщини, з пораненнями госпіталізовані три мирні мешканки

За добу ЗС України знищили близько 560 окупантів, один танк

Прем'єри Словенії та Хорватії планують спільний візит в Україну

Парламент Туреччини проголосує з питання членства Фінляндії в НАТО

Перший пілотований політ корабля Starliner до МКС перенесено на 21 липня

Байден продовжив у США режим надзвичайного стану через загрози у кіберпросторі

Велике журі Нью-Йорка візьме перерву у справі Трампа майже до кінця квітня

За минулу добу ворог завдав 5 ракетних і 25 авіаційних ударів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА