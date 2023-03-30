Пасажирський пором загорівся на Філіппінах, 12 людей загинули

Щонайменше 12 людей загинули в результаті пожежі, що спалахнула на поромі на Філіппінах, повідомляє Associated Press.

Пором Lady Mary Joy 3, що перевозив близько 250 пасажирів і членів екіпажу, прямував до міста Джоло в провінції Сулу.

Пожежа на судні спалахнула близько опівночі, коли воно перебувало недалеко біля берегів провінції Базилан у південній частині Філіппін.

Як повідомив агентству губернатор провінції Базилан Джим Хатаман-Салліман, щонайменше 12 людей загинули, семеро досі вважаються зниклими безвісти.

За його словами, серед загиблих щонайменше троє дітей.

23 пасажири дістали поранення і їх доправили до лікарень.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

За словами Хатамана-Саллімана, згорілий пором був відбуксований до берегової лінії Базилана.

Причини події з'ясовуються.