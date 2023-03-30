Десятеро людей стали жертвами повені в Афганістані

В Афганістані за тиждень повені забрали життя десяти осіб.

За минулий тиждень унаслідок повені в 23 провінціях Афганістану загинули 10 осіб, 76 дістали поранення, повідомляє Tolo News, з посиланням на міністерство з боротьби зі стихійними лихами.

"Унаслідок дощів, повеней і землетрусів у 23 провінціях країни загинуло 10 осіб, 76 осіб дістали поранення, зруйновано повністю або частково 1779 будинків, знищено понад 22 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь", - ідеться в повідомленні, з посиланням на прессекретаря міністерства Шафіулла Рахімі.