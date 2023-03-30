Велике журі Нью-Йорка візьме перерву у справі Трампа майже до кінця квітня

Велике журі Нью-Йорка, що розглядає роль експрезидента Дональда Трампа в рамках "справи Стормі Деніелс", не заслухає докази протягом наступного місяця через раніше заплановану перерву, повідомляють американські ЗМІ.

За даними співрозмовника телеканалу CNN, слухання Великого журі Мангеттена у справі буде відновлено після двотижневої перерви, що розпочнеться 5 квітня. Наступного тижня справу за участю Трампа не розглядатимуть, оскільки у Великого журі заплановано розгляд інших справ, уточнило джерело.

Однак, зазначається, що прокурори можуть змінити плани колегії в будь-який час.

Раніше в березні Трамп заявив, що найближчими днями його можуть заарештувати. За його словами, прокурор окружного суду Мангеттена Елвін Брагг готується висунути проти нього обвинувачення в рамках "справи Стормі Деніелс".

У січні 2018 року газета The Wall Street Journal опублікувала статтю, в якій йшлося, що в 2006 році Трамп, нібито, мав стосунки з актрисою Стормі Деніелс, а незадовго до президентських виборів 2016 року заплатив їй $130 тис. за мовчання. Сам Трамп запевняв, що інтимних стосунків із Деніелс у нього не було.

Зазначається, що факт переказу грошей акторці прокуратуру Мангеттена зараз не цікавить, оскільки обидві сторони офіційно узгодили цю операцію, і вона не вважається незаконною. Наразі встановлюється, чи порушив Трамп під час переказу грошей американське законодавство про фінансування передвиборчих кампаній. Спочатку гроші акторці перевів Майкл Коен, який працював у той час адвокатом у Трампа. Пізніше Трамп відшкодував йому цю суму. Згодом стосунки Трампа і Коена зіпсувалися, і тепер адвокат дає свідчення проти свого колишнього клієнта.

Нинішній адвокат Трампа Джо Такопіна раніше в березні запевнив, що нічого незаконного при виплатах не було.

"Не йдеться про переказ коштів із передвиборчого фонду. Трамп розплатився, використовуючи особисті кошти... Ні про які порушення при веденні передвиборчої кампанії не йдеться", - заявив він.

Такопіна також додав, що фальсифікації фінансової звітності в цьому випадку теж не було.