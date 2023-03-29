Події

15:45 29.03.2023

Резніков: Танки Leopard будуть використані в контрнаступі, думаю, у квітні-травні

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Резніков: Танки Leopard будуть використані в контрнаступі, думаю, у квітні-травні

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що отримані від партнерів бойові танки Leopard будуть використані в контрнаступі України, який може відбутися у квітні-травні, що залежить від погодних умов.

"Ви побачите їх (танки Leopard – ІФ-У) у контратаці за рішенням нашого Генштабу. Вона вже планується за декількома напрямками. Це залежить від того, який найбільш підходящий момент, як вони вирішать. Також усе залежить від погодних умов. Навесні наша земля дуже волога. Можна використовувати тільки гусеничні машини. Думаю, ми зможемо побачити їх у квітні-травні", - сказав Резніков в інтерв'ю естонській ERR.

Теги: #контрнаступ #leopard

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