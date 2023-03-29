Резніков: Наступ росіян іде повним ходом, оборона Бахмуту дає нам стабільність на всій лінії фронту

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що наступ РФ триває повним ходом, проте росіяни швидко вичерпують свої наступальні можливості через утримання українськими силами Бахмуту Донецької області, який залишається "українською фортецею".

"Їхні (росіян - ІФ-У) втрати шалені. За нашими військовими оцінками, тільки на бахмутському напрямку росіяни втрачають у середньому 500 осіб убитими або пораненими за день. А це означає, що вони там швидко вичерпують свої наступальні можливості. Звідси принципове рішення нашого командування: утримувати Бахмут, попри власні втрати. Бо його оборона обмежує можливості росіян і дає нам стабільність на всій лінії фронту. Чи зможуть окупанти посилити свої атаки? Подивимося. Їм потрібен успіх", - сказав Резніков в інтерв'ю польській газеті Wyborcza.

Коментуючи слова деяких експертів про недоцільність оборони Бахмуту, очільник відомства сказав, що "місто і пагорби, що розташовані поруч із ним, є зручною територією для оборони".

"Якби ми вийшли з нього, це означало б необхідність оборонятися в іншому місці, де немає такої зручної форми місцевості", - зазначив він.

Як наголосив Резніков, на Донбасі ворог позначив вузьку ділянку лінії фронту, де зосередив свої зусилля, зокрема добре підготовлених "вагнерівців", яких використовують "як гарматне м'ясо".

"Я вважаю, що наступ іде повним ходом – але їх план полягав у тому, щоб прорвати фронт у районі Бахмуту й атакувати повномасштабними силами авіації, артилерії та бронетехніки, щоб зайняти всю Донецьку та Луганську області. Для них це важливо з політичного погляду. Вони хотіли показати, що хоча б однієї з цілей, озвучених Путіним на початку вторгнення, досягнуто. Але цього не сталося, і Бахмут залишається нашою фортецею", - заявив міністр оборони.

Водночас очільник оборонного відомства зазначив, що завдяки постачанням озброєння із Заходу в України вже є достатній артилерійський потенціал. "У нас це називається "артилерійський зоопарк", тому що системи з різних країн, зокрема й ефективні польські Krab", - додав Резніков.