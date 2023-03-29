Міністри енергетики країн ЄС узгодили позицію щодо "газового пакета"

Рада ЄС з енергетики, яка засідала у вівторок у Брюсселі, визначила позицію держав-членів Євросоюзу щодо "газового пакета" - майбутнього ринку газу і водню, повідомляють у матеріалах за підсумками засідання.

"Сьогодні рада погодила свою позицію ("загальні підходи") для переговорів за двома пропозиціями, що встановлюють загальні правила внутрішнього ринку для поновлюваних і природних газів і водню. Метою законодавства є розробка переходу газового сектора на поновлювані та низьковуглецеві гази, зокрема біометан і водень, з огляду на досягнення мети ЄС щодо кліматичної нейтральності до 2050 року", - йдеться в комюніке Ради ЄС.

"Я задоволена, що ми знайшли збалансовану угоду щодо газового пакета. Європа перебуває на шляху переходу від природного газу до поновлюваних і низьковуглецевих газів, і ми повинні створити для цього правильні ринкові умови таким чином, щоб сприяти конкурентоспроможності, захищати споживачів і просувати нашу мету кліматичної нейтральності до 2050 року", - заявила міністерка енергетики Швеції, яка головує в Раді ЄС, Ебба Буш.

Пакет із декарбонізації ринків водню і газу складається з пропозицій регламенту і директиви, що встановлюють загальні правила внутрішнього ринку для поновлюваних і природних газів і водню.

Як пояснюють у Раді ЄС, "пропозиції спрямовані на створення нормативно-правової бази для спеціалізованої водневої інфраструктури та ринків, а також інтегрованого мережевого планування". Вони також встановлюють правила захисту споживачів і зміцнюють надійність поставок, зазначають у Брюсселі.