Події

07:28 29.03.2023

Дякую всім, хто нагадує, що російська агресія може закінчитися швидко

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Дякую всім, хто нагадує, що російська агресія може закінчитися швидко

Президент України Володимир Зеленський "подякував кожному і кожній, хто за покликом свого серця в різних країнах, на різних майданчиках, різними словами, але однаково чесно й сильно нагадує світові, що російська агресія може закінчитися набагато швидше, ніж про це інколи говорять".

"Швидше, якщо мир буде швидшим, якщо мир буде рішучішим. Зруйновані українські міста та села вздовж кордону держави-терориста, постійний шантаж Росії та погрози знищити життя ще й в інших країнах, постійна відмова від повернення справжнього миру та знущання над базовими міжнародними нормами - все це достатні причини, щоб тиснути й боротися, щоб не шукати компромісів і дбати про цінності світу реально", - сказав він у відеозверненні у вівторок.

"Реально! Щодня здобуваючи результат для свободи. Щодня здобуваючи результат для миру. Щодня примушуючи Росію до втрат", - наголосив він.

 

 

Теги: #мир #війна #позиція

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