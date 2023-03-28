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19:38 28.03.2023

ПЦУ створює власний монастир у Почаївській лаврі, яка все ще перебуває в оренді УПЦ (МП)

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ПЦУ створює власний монастир у Почаївській лаврі, яка все ще перебуває в оренді УПЦ (МП)

Синод Православної церкви України на засіданні у вівторок, 28 березня, ухвалив рішення про створення власної релігійної організації на базі Почаївської лаври, повідомляє пресслужба ПЦУ.

"У складі Тернопільської єпархії Православної церкви України було утворено релігійну організацію "Почаївська Свято-Успенська Лавра Тернопільської єпархії Української православної церкви (Православної церкви України)", священноархімандритом якої був затверджений митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор", - зазначено в повідомленні.

Синод також підтримав звернення митрополита Епіфанія до ченців Свято-Успенської Києво-Печерської лаври і закликав до "єднання в лоні Помісної Української православної церкви".

Крім того, Синод звернувся до уряду з проханням надати для чернечого життя, богослужбової та іншої релігійної діяльності релігійної організації "Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра (чоловічий монастир) Української православної церкви (Православної церкви України)" приміщення на території комплексу Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Теги: #монастир #почаївська_лавра #пцу

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